تراند اليوم : إسرائيل تكشف ملابسات مقتل 3 رهائن بالخطأ في غزة بعد رفعهم للرايات البيضاء!

صحيفة الخليج 365: كشف الجيش الإسرائيلي، السبت، تفاصيل جديدة عن واقعة قتل 3 رهائن "بالخطأ" في حي الشجاعية في قطاع غزة.

وقال ضابط إسرائيلي كبير في القيادة الجنوبية، إن الرهائن الثلاثة القتلى "تمكنوا من الفرار من أسر حماس".حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

راية بيضاء

وأوضح: "بدأ الحادث بعد أن حدد جندي متمركز في مبنى 3 أشخاص مشبوهين يخرجون من مبنى آخر على بعد عشرات الأمتار، وكان الثلاثة من دون قمصان، ويحملون رايات بيضاء".

وأضاف: "اعتقد الجندي أن تحرك الرجال نحوه كان محاولة من قبل حماس لنصب فخ لجنود الجيش الإسرائيلي، ففتح النار على الفور وصرخ: إرهابيون، وقتل الجندي اثنين من الرهائن، بينما فر الثالث مصابا إلى المبنى الذي جاء منه.

وأكمل: "في تلك المرحلة خرج قائد الكتيبة الإسرائيلية، الذي كان في الموقع الذي أطلق منه الجندي النار، وطلب من قواته وقف الهجوم، وفي هذه الأثناء، سمعت القوات في المنطقة صوت شخص يصرخ باللغة العبرية: النجدة".

وأضاف: "بعد لحظات خرج الرهينة الثالث من المبنى الذي هرب إليه، فأطلق جندي آخر النار عليه مما أدى إلى مقتله".

وحسب التحقيق الأولي، فقد "أدرك قائد الكتيبة بعد ذلك أن مظهر الرجل الثالث كان غير معتاد، فتبين أنه رهينة إسرائيلية، وجمع الجنود الجثث الثلاث ونقلوها إلى إسرائيل للتعرف على هوياتها".