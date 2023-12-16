السعودية | فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في نيويورك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة شلهوب بن عبدالله الشلهوب، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) ماورو ميديكو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل الاتفاقية الموقعة مع المركز، التي تهدف إلى توعية ودعم ضحايا الإرهاب والتطرف، والتعاون المشترك في البحوث والدراسات فيما يتعلق بالصلة بين الإغاثة والمساعدات الإنسانية في البيئات المنكوبة بالإرهاب، والتعاون فيما يتعلق بتأثير تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع؛ لمنع وقوع المجتمعات الهشة رهائن للإرهاب، وتبادل المعرفة والخبرة الميدانية وبناء القدرات والابتكار، وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض ذات الاهتمام المشترك التي ينظمها كل طرف.