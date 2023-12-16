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من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي أعلن اليوم أميراً جديدا للكويت خلفا للشيخ نواف الأحمد الصباح

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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