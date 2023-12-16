انت الان تتابع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ترتفع إلى 19088 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 4:15 مساءً

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (السبت)، بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 19 ألفًا و88 ضحية؛ فيما زاد عدد الجرحى إلى 54 ألفًا و450. وبيّنت الوزارة أن نحو 18 ألفًا و800 ضحية تم تسجيلها في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف شخص، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأضافت أن من بين الضحايا، أكثر من 300 من العاملين في القطاع الصحي، و86 صحافيًّا، ونحو 35 من طواقم الدفاع المدني، و135 موظفًا في وكالة "الأونروا".

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