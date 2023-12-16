انت الان تتابع أمريكا تعلن إسقاط 14 "مسيرة" أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 5:35 مساءً

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر، اليوم (السبت). وذكرت القيادة المركزية في بيان أن هذه "المسيرات" أطلقت في ساعات الصباح الباكر من اليوم، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضافت أن مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية "يو اس اس كارني" العاملة في البحر الأحمر، نجحت في إسقاط "المسيرات" الـ14، التي أطلقت كموجة من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. وبيّنت القيادة الأمريكية أنه لم تُسجل أي أضرار في السفن التي كانت في المنطقة، أو الإبلاغ عن أي إصابات، فيما تم إعلام الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر بهذا التهديد.

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