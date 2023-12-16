تراند اليوم : مدرسة أهلية بالرياض تعلن فصل معلم مصري بعد نشره عبارات مشينة وغير لائقة ضد جماهير الاتحاد

صحيفة الخليج 365: أعلنت إدارة إحدى المدارس الأهلية بالرياض فصل معلم مصري، بعد نشره عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير نادي الاتحاد، وأحالته للجهات الرسمية لاستكمال اللازم.

وقالت المدرسة خلال بيان رسمي: " تابعت إدارة المدارس ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول قيام أحد منسوبي المدارس المقيمين، من خلال حسابه الشخصي، بكتابة عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية السعودية وأحد العاملين بالوسط الرياضي".

وتابعت: "انطلاقاً من رفضنا القاطع لمثل هذه السلوكيات والإساءات والتجاوزات الخطيرة، فقد بادرت إدارة المدارس صباح هذا اليوم بفصل الموظف من العمل وإحالته للجهات

الرسمية لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقه".