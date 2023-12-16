تراند اليوم : صوروا لها فيديو.. بالفيديو: مصطفى الفقي يكشف كيفية تجنيد سعاد حسني في المخابرات المصرية

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي المصري عن كيفية تجنيد الفنانة الراحلة سعاد حسني في المخابرات المصرية.

وقال خلال استضافته في برنامج الصندوق الأسود مع اليوتيوبر الكويتي عمار تقي: " يقال إنه طلب من ضابط وسيم جدًا يشوف سعاد حسني، فيقال والعهدة على الراوي، إنه صاحب سعاد حسني وأقام معها علاقة، وفي الآخر قلها أنا عاوز أفرجك على حاجة، وهو فيلم لما تم بينهما".

وتابع باللهجة المصرية العامية: " بكت سعاد حسني، وقالت له استر عليا، فقال لها إحنا عاوزينك تيجي تزوري المشير عبدالحكيم عامر فبنعمل كده عشان توافقي، فقالت من غير دا كله قولوا تعالى وهاجي حد يقدر لكم لا".