فصل معلم مصري من عمله بالرياض وإحالته للجهات الرسمية بعد الإساءة لجماهير نادي الاتحاد

أعلنت إدارة إحدى المدارس الأهلية بالرياض، اليوم الخميس، فصل معلم مصري من عمله، وإحالته للجهات الرسمية بعد نشره عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير نادي الاتحاد.
وقالت المدرسة في بيان رسمي: “تابعت إدارة المدارس ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول قيام أحد منسوبي المدارس المقيمين، من خلال حسابه الشخصي، بكتابة عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية السعودية وأحد العاملين بالوسط الرياضي”.
وأضافت: “انطلاقًا من رفضنا القاطع لمثل هذه السلوكيات والإساءات والتجاوزات الخطيرة، فقد بادرت إدارة المدارس صباح هذا اليوم بفصل الموظف من العمل وإحالته للجهات الرسمية لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقه”. ويأتي قرار فصل المعلم المصري، وتحويله للجهات الرسمية، في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الرياضة، لمواجهة الإساءات والتطاولات على الأندية الرياضية وجماهيرها.
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