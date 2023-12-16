شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور هذه العلامات على وجهك تؤكد إصابتك بأمراض القلب والكبد .. سارع لإنقاذ نفسك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن التجاعيد التي تظهر على الوجه عادة بعد سن الثلاثين، بسبب انخفاض إنتاج الجسم لبروتينات الكولاجين والإيلاستين، قد تشير إلى أمراض جدية.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها علماء جامعة فرجينيا الأمريكية، تشير التجاعيد التي تظهر على الوجه بعد سن الثلاثين إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. وأثبت الباحثون أن تراكم الدهون في الكبد سببه نقص بروتين "لامين" الذي يسبب ترهل الجلد ما يعجل بظهور التجاعيد، ويستدعي الشيخوخة مبكرا.

ولم يتوصل الأطباء وخبراء التغذية إلى الآن، إلى طريقة لتعويض بروتين "لامين"، ولكن لحماية الكبد وتحسين وظائفه ينصحون بتناول التفاح والأفوكادو والجريب فروت.

كما حصل الباحثون على معطيات تفيد بأن التجاعيد على الوجه، قد تشير إلى وجود اضطرابات في عمل القلب والأوعية الدموية.

ويشير العلماء الذين أجروا هذه الدراسة، إلى أن الأوعية الدموية في الجبين بسبب صغرها حساسة جدا من تشكل اللويحات، وأن التجاعيد العميقة على الجبين تظهر بسبب تصلب الشرايين الناتج من تراكم لويحات الكوليسترول على جدرانها الداخلية، وعلى خلفية تصلب الشرايين يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.