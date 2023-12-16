شكرا لمتابعة خبر عن إقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر توجيه كريم بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت،الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في الحرمين الشريفين .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قدما التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن المملكة وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.