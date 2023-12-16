واشنطن تحذر زعيم كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي عليها سيؤدي إلى نهاية حكمه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 ديسمبر 2023, 5:48 مساءً

قال البيت الأبيض في بيان، اليوم (السبت): "إن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها هو أمر غير مقبول". وأضاف البيت الأبيض: "إن الهجوم سيؤدي إلى نهاية نظام حكم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون"، وفقًا لـ"رويترز". وكان "كيم" قد أمر جيشه بتكثيف مناوراته العسكرية تحسبًا لحرب حقيقية، وذلك خلال تدريب على إطلاق صواريخ حضرته ابنته قبل 4 أيام.

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