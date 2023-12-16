تراند اليوم : " ‏نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة".. خادم الحرمين ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

صحيفة الخليج 365: نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك سلمان عبر حسابه بمنصة "إكس": "نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف خادم الحرمين: "والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان".

وتوفي أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح يوم السبت الموافق 16 ديسمبر، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الديوان الأميري.