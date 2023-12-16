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تراند اليوم : "السديري" يكشف عن أغرب حشرة لها 100 عين في رأسها و3 قلوب و6 سكاكين في خرطومها!

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صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب مشعل السديري، عن مواصفات حشرة البعوض وأوجه التشابه بينها وبين الإناث من البشر.

وقال "السديري" في مقال منشور له بصحيفة الشرق الأوسط: "من أغرب الكائنات أنثى البعوضة، لها 100 عين في رأسها، و3 قلوب في جوفها، و6 سكاكين في خرطومها، و3 أجنحة في كل طرف من أطرافها".

وأضاف الكاتب: "ومزودة بجهاز تخدير موضعي، يساعدها على غرز إبرها في جسم الإنسان دون أن يشعر، حتى تمتص دمه".

وأوضح أن هناك أوجه تشابه بين البعوض والإناث: "سبحان الله! فبعض إناث البشر لهن نفس مواصفات أنثى البعوض، أما بعض الرجال فمواصفاتهم مواصفات ثيران".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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