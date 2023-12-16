تراند اليوم : "السديري" يكشف عن أغرب حشرة لها 100 عين في رأسها و3 قلوب و6 سكاكين في خرطومها!

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب مشعل السديري، عن مواصفات حشرة البعوض وأوجه التشابه بينها وبين الإناث من البشر.

وقال "السديري" في مقال منشور له بصحيفة الشرق الأوسط: "من أغرب الكائنات أنثى البعوضة، لها 100 عين في رأسها، و3 قلوب في جوفها، و6 سكاكين في خرطومها، و3 أجنحة في كل طرف من أطرافها".

وأضاف الكاتب: "ومزودة بجهاز تخدير موضعي، يساعدها على غرز إبرها في جسم الإنسان دون أن يشعر، حتى تمتص دمه".

وأوضح أن هناك أوجه تشابه بين البعوض والإناث: "سبحان الله! فبعض إناث البشر لهن نفس مواصفات أنثى البعوض، أما بعض الرجال فمواصفاتهم مواصفات ثيران".