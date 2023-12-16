برامج جديدة لتأهيل نزلاء السجون نفسيا وبدنيا

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واستعرض القطاع البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة لنزلاء السجون، مثل مراكز فجر وإشراقة وثقة، ودورها في تأهيل النزلاء نفسيا وبدنيا وإكسابهم مهارات مختلفة، وأبرز الخدمات التقنية التي يستفيد منها النزلاء، كالمحاكمات عن بعد، وخدمة فرجت، ولمحة عن منتجات وأعمال النزلاء والنزيلات، كالمنسوجات القطنية، والمنحوتات الخشبية، والمشغولات اليدوية، واللوحات الفنية والرسومات.
يذكر أن معرض «واحة الأمن» يحوي أجنحة وأركانا متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة، المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، خلال شعار «وطن آمن ومزدهر»، في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان، في كل مكان وزمان.
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