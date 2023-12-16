500 متطوع لحماية البيئة البحرية في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «عينك على البحر»، أطلق برنامج التطوع والشراكة المجتمعية «لنبادر» بمحافظة جدة الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية، في مرحلتها الثانية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، بمشاركة نحو 500 متطوع ومتطوعة، وذلك بشاطئ «شعارة». وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز شعور المسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ وتحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين المشهد الحضري والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع. أهداف الحملة: تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية.

تعزيز شعور المسؤولية للفرد والمجتمع.

تحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة.

تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية.

تحسين المشهد الحضري.

الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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