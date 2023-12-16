مكافحة الجراد الصحراوي في 2036 هكتارا بمكة

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وأوضح مدير الفرع الدكتور غالب الصاعدي أن فرق الصحة النباتية تسهم حتى الآن في مكافحة الجراد الصحراوي في محافظات رابغ والليث يصاحبها أعمال الاستكشاف في مختلف محافظات المنطقة وذلك بمساحات بلغت 371042 هكتارا.
وبين أن المساحات المعالجة من الجراد الصحراوي بلغت في محافظة رابغ 933 هكتارا وبلغت في محافظة الليث 643 هكتارا بينما شملت محافظة خليص بمساحة بلغت 460 هكتارا، مؤكدا استمرارية الجهود والأعمال لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة للحد من انتشاره من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف ، والاستباقية في مباشرة المواقع المصابة بالجراد سعيا لتعزيز الأمن الغذائي بحماية المحاصيل الزراعية من تداعياته.
ودعا الصاعدي إلى الإبلاغ الفوري عن طريق نظام البلاغات الموحد «بلغ»، حاثا أصحاب المناحل والمواشي بأهمية أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد.
المساحات المعالجة:
- المساحة الإجمالية 2036 هكتارا.
- محافظة رابغ 933 هكتارا.
- محافظة الليث 643 هكتارا.
- محافظة خليص 460 هكتارا.
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