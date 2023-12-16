تحديد طرق الإدارة الفورية لمرض السكر عند الأطفال

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وشملت نجاحات المركز التي تم استعراضها في المؤتمر معاينة ما يقارب 10 آلاف طفل سنويا، وعمل 8 آلاف تصوير قلب للأطفال (الإيكو)، وإنجاز 500 تصوير قلب الجنين، وعمل 140 عملية قلب مفتوح للأطفال، و340 قسطرة قلبية، إضافة إلى نشر 50 ورقة علمية خلال الأعوام السابقة وتخريج 87 ممارسا صحيا من نتاج برامج التدريب في تخصصات متنوعة لخدمة أمراض قلب الكبار والأطفال.
وتم خلال المؤتمر تنفيذ العديد من الأنشطة وورش العمل، بالإضافة إلى عقد جلسات استعرضت الدراسات البحثية المتعلقة بحالات طب وعلاج الأطفال، كما تضمن المؤتمر معرضا توعويا مصاحبا احتوى على عدد من الأركان لشرح الخدمات العلاجية والبرامج التثقيفية في المجالات ذات العلاقة التي تعكس أهداف المؤتمر.
فعاليات المؤتمر:
- تحديد طرق الإدارة الفورية لمرض السكر الشائع لدى الأطفال.
- تعديل المعلومات المتعلقة بتحسين النظام الصحي والغذائي.
- تحديد أساليب الإدارة والإجراءات المناسبة لحالات توقف القلب.
- التعرف على الحالات الشائعة للاضطرابات السلوكية.
- فهم أهمية تطبيق إجراء الفحوصات الطبية للأطفال.
- استخدام الاستراتيجيات القائمة على الأدلة العلمية الدقيقة.
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