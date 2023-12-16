شكرا لقرائتكم خبر تحديد طرق الإدارة الفورية لمرض السكر عند الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحديد طرق الإدارة الفورية لمرض السكر الشائع لدى الأطفال، استعرض مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم جهوده الطبية والبحثية والمبادرات والبرامج النوعية والخدمات المتميزة المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر القصيم «لمستجدات طب الأطفال» الذي نظمه تجمع القصيم الصحي ممثلا بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وأقيم في مركز الملك خالد الحضاري بمشاركة نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين والمحاضرين المهتمين بعلوم طب الأطفال.

وشملت نجاحات المركز التي تم استعراضها في المؤتمر معاينة ما يقارب 10 آلاف طفل سنويا، وعمل 8 آلاف تصوير قلب للأطفال (الإيكو)، وإنجاز 500 تصوير قلب الجنين، وعمل 140 عملية قلب مفتوح للأطفال، و340 قسطرة قلبية، إضافة إلى نشر 50 ورقة علمية خلال الأعوام السابقة وتخريج 87 ممارسا صحيا من نتاج برامج التدريب في تخصصات متنوعة لخدمة أمراض قلب الكبار والأطفال.

وتم خلال المؤتمر تنفيذ العديد من الأنشطة وورش العمل، بالإضافة إلى عقد جلسات استعرضت الدراسات البحثية المتعلقة بحالات طب وعلاج الأطفال، كما تضمن المؤتمر معرضا توعويا مصاحبا احتوى على عدد من الأركان لشرح الخدمات العلاجية والبرامج التثقيفية في المجالات ذات العلاقة التي تعكس أهداف المؤتمر.

فعاليات المؤتمر: