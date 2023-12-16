شكرا لقرائتكم خبر رمي مخلفات صناعية يوقع بمخالفين في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطنا، مخالفين لنظام البيئة لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة برمي مخلفات صناعية دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 91 1 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.