خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الأمتين العربية والإسلامية في وفاة أمير الكويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الأمتين العربية والإسلامية في وفاة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أمس «إن خادم الحرمين وولي العهد تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة أمير الكويت، وأعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن المملكة وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون».

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، ملك البحرين حمد آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد في برقية، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد في برقية، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.