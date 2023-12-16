شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه كريم.. إقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة الإخبارية، بصدور التوجيه الكريم بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين الشريفين.

إلى ذلك، نعى وزراء ومسؤولون سعوديون، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم السبت.

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وفاة أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وأضاف: "ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

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