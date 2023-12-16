شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: الشيخ نواف الصباح كرس حياته لخدمة الكويت ورفعتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وقال خادم الحرمين: نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان.

وفاة أمير الكويت

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون"