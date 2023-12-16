خادم الحرمين الشريفين ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقال الملك سلمان عبر حسابه على منصة “تويتر”: “نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان”. وأضاف خادم الحرمين: “لقد كان الشيخ نواف الأحمد قائدًا حكيمًا ورجل دولة بارزًا، وعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”. وأعرب خادم الحرمين عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة آل الصباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق.