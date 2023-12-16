شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عصير أحمر يساعد في علاج أكبر قاتل للرجال والنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف نتائج بحث جديد أن تناول كوب واحد من عصير الشمندر يوميًا يمكن أن يقلل الالتهابات الضارة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية التي تعد أكثر أمراض القلب شيوعًا، وأكبر قاتل لكل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم.

ويعاني مرضى القلب التاجية من انخفاض مستويات أكسيد النيتريك، الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي والذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى تأثيراته المهمة والمضادة للالتهابات، ولكن يمكن أن يؤدي الالتهاب المستمر في الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية إلى تفاقم تقلب الشرايين، مما يجعل حالتهم أسوأ ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

عصير الشمندر

وقال دكتور أسد شبير، زميل الأبحاث السريرية في جامعة كوين ماري في لندن، والباحث الرئيسي في الدراسة، إن نتائج الدراسة، التي قامت "مؤسسة القلب البريطانية" BHF بتمويلها، أكدت أن "تناول كوبًا يوميًا من عصير الشمندر يمكن أن يكون أحد الطرق للحصول على النترات غير العضوية في النظام الغذائي للمساعدة في وقف الالتهاب الضار".

نتائج واعدة

وأفادت نتائج الدراسة التي أجربت على مجموعتين من الأِخاص أن المجموعة التي أُعطيت لقاح التيفويد وتناولت عصير الشمندر الغني بالنترات، أظهرت مستويات أعلى من علامات أكسيد النيتريك في الدم والبول واللعاب مقارنة مع أولئك الذين تناولوا العصير الخالي من النترات.

كما ظهر أن عصير النترات العالي يستعيد وظيفة البطانة، وهي الخلايا التي تبطن داخل جميع الأوعية الدموية، والضرورية للحفاظ على أداء الأوعية الدموية لوظائفها بشكل طبيعي، والتي تتأثر عند المعاناة من الالتهاب.

وتوصل الباحثون أيضًا إلى أن البثور تلتئم بسرعة أكبر في المجموعة التي شربت عصير الشمندر الغني بالنترات، وأن أعداد كرات الدم البيضاء الالتهابية في عينات السوائل المأخوذة من البثور انخفضت بعد ثلاثة أيام.

سرعة التعافي من الالتهاب

ويشير الباحثون إلى أن المستويات المتزايدة من أكسيد النيتريك ساعدت في تسريع قدرة المتطوعين على التعافي من الالتهاب عن طريق تحويل الخلايا المناعية الرئيسية من الحالة التي تعزز الالتهاب إلى حالة أكثر مقاومة للالتهابات.