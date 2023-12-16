شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تخبرك بنقص أوميغا 3 في جسمك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد الخبراء إنه على الرغم من عدم ظهور جميع مؤشرات نقص أوميغا 3 – مثل الالتهاب المزمن ومشاكل القلب – إلا أن هناك بعض الطرق الشائعة التي يخبرك بها جسمك بأنه ينخفض.

في المقابل، نصحوا قبل البدء في أي مكمل جديد أو بروتوكول غذائي، مراجعة الطبيب.

7 علامات تدل على نقص أوميغا 3:

1- الأكزيما أو حب الشباب:

تساعد الأحماض الدهنية في الحفاظ على أغشية الخلايا صحية ، بما في ذلك مساعدتها على الاحتفاظ بالرطوبة، لذلك يمكن أن تكون البشرة الجافة علامة تحذير مبكرة على أنك لا تستهلك ما يكفي من أوميجا 3 لتحقيق ذلك.

2. هشاشة / ترقق الشعر:

على غرار بشرتك ، إذا بدأ شعرك يصبح جافًا ، وباهتًا ، وبدأت الأطراف في التقصف ،أو بدأت في التساقط فهذه كلها علامات على نقص أوميجا 3 ، أظهرت الدراسات أن مكملات أوميجا 3 قد قللت من تساقط الشعر لدى النساء .

3. آلام وتيبس المفاصل:

يعتقد أن آلام المفاصل وتيبسها، خاصة النوع الناجم عن التهاب مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، يمكن أن يكون علامة على نقص أوميغا 3.

4. ضباب الدماغ وفقدان الوظيفة المعرفية:

بعض الدلائل التي تشير إلى أنك لا تحصل على ما يكفي من أوميجا 3 تشمل صعوبة في التركيز أو مشاكل في الذاكرة.

5. الاكتئاب:

ترتبط المستويات المنخفضة من أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا بالاكتئاب ، فضلاً عن الاضطرابات النفسية الأخرى.

6. جفاف العيون:

يعاني حوالي 14 % من جميع البالغين في الولايات المتحدة من جفاف العين. ولوحظ أن أولئك الذين لديهم أقل مستوى من أوميغا 3 في غذائهم.

7. التعب:

التعب الغير مبرر هو علامة شائعة لنقص أوميجا 3.