7 علامات تخبرك بنقص أوميغا 3 في جسمك

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عدن - ياسمين التهامي -
أكد الخبراء إنه على الرغم من عدم ظهور جميع مؤشرات نقص أوميغا 3 – مثل الالتهاب المزمن ومشاكل القلب – إلا أن هناك بعض الطرق الشائعة التي يخبرك بها جسمك بأنه ينخفض.
في المقابل، نصحوا قبل البدء في أي مكمل جديد أو بروتوكول غذائي، مراجعة الطبيب.
7 علامات تدل على نقص أوميغا 3:
1- الأكزيما أو حب الشباب:
تساعد الأحماض الدهنية في الحفاظ على أغشية الخلايا صحية ، بما في ذلك مساعدتها على الاحتفاظ بالرطوبة، لذلك يمكن أن تكون البشرة الجافة علامة تحذير مبكرة على أنك لا تستهلك ما يكفي من أوميجا 3 لتحقيق ذلك.
2. هشاشة / ترقق الشعر:
على غرار بشرتك ، إذا بدأ شعرك يصبح جافًا ، وباهتًا ، وبدأت الأطراف في التقصف ،أو بدأت في التساقط فهذه كلها علامات على نقص أوميجا 3 ، أظهرت الدراسات أن مكملات أوميجا 3 قد قللت من تساقط الشعر لدى النساء .
3. آلام وتيبس المفاصل:
يعتقد أن آلام المفاصل وتيبسها، خاصة النوع الناجم عن التهاب مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، يمكن أن يكون علامة على نقص أوميغا 3.
4. ضباب الدماغ وفقدان الوظيفة المعرفية:
بعض الدلائل التي تشير إلى أنك لا تحصل على ما يكفي من أوميجا 3 تشمل صعوبة في التركيز أو مشاكل في الذاكرة.
5. الاكتئاب:
ترتبط المستويات المنخفضة من أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا بالاكتئاب ، فضلاً عن الاضطرابات النفسية الأخرى.
6. جفاف العيون:
يعاني حوالي 14 % من جميع البالغين في الولايات المتحدة من جفاف العين. ولوحظ أن أولئك الذين لديهم أقل مستوى من أوميغا 3 في غذائهم.
7. التعب:
التعب الغير مبرر هو علامة شائعة لنقص أوميجا 3.
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