خادم الحرمين يُوجِّه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعد صلاة الظهر غدًا الأحد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

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محمد بن مسعود - الدمام - وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- بعد صلاة الظهر غدًا الأحد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

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