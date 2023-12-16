انت الان تتابع "الجهني": توقعات بمنخفضات في الثلث الأخير من ديسمبر وحالات مطرية مميزة وشاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال المختص في الطقس العضو المؤسس في جمعية المناخ السعودية، الدكتور زياد الجهني: "نبشركم -بإذن الله تعالى- بأننا سنرى تتابعًا جميلاً للمنخفضات في الثلث الأخير من ديسمبر، وحالات مطرية مميزة وذات شمولية".

وأشار "الجهني" عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن تحديث النماذج أظهر المناطق المتأثرة للحالة الجوية القادمة، وتركزت على المنطقة الغربية، وأجزاء من المنطقتَيْن الجنوبية والوسطى.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجهني": توقعات بمنخفضات في الثلث الأخير من ديسمبر وحالات مطرية مميزة وشاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.