"تقويم التعليم" تعلن منح فرصتَيْن لاختبار الرخصة المهنية لـ"التربوي العام" و"التخصصي"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة فرصتَيْن لاختبار ‫الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتَيْن لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، ‏خلال عام 2024. وستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما فستكون في الربع الرابع من العام ذاته.

يأتي ذلك لحرص هيئة تقويم التعليم على منح فرصة أكبر للمعلمين والمعلمات للحصول على الرخصة من أجل الحصول على علاوة 2025م.

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