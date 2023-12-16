تراند اليوم : شاهد.. لحظة إيقاف حفل زفاف في الكويت وإخلاء القاعة لعدم الالتزام بالحداد على وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو إيقاف وزارة الداخلية في الكويت حفل زفاف وإخلاء القاعة لعدم الالتزام بالحداد الرسمي، على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة إخلاء القاعة، وخروج المعازيم بشكل جماعي.

وقال موثق المقطع:"قدر الله وماشاء فعل، بقرار من وزارة الداخلية والبلدية يتم فصل إضاءات القاعة وإخلائها، ويتجه العرس إلى المطلع كيلو 15 المخيم".