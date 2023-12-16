تراند اليوم : ‏خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة الخليج 365_واس: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ــ رحمه الله ــ بعد صلاة الظهر غدًا الأحد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية