شكرا لقرائتكم خبر الأمن العام: استثمار الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمن العام أنه يتم استثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن.

وشارك الأمن العام ضمن معرض وزارة الداخلية «واحة الأمن» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

واستعرض الأمن العام عددا من المركبات والتجهيزات التقنية الحديثة، وتجهيزات رجال الأمن في المهام الميدانية وجهودهم في تعزيز الأمن والسلامة للمواطن والمقيم والزائر، والأسلحة والأزياء والمركبات التاريخية، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية.

يذكر أن معرض «واحة الأمن» يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار «وطن آمن ومزدهر» في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة «أبشر»، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.

محتويات جناح الأمن العام: