ضبط 18,428 مخالفا وإحالة 46,507 لبعثاتهم الدبلوماسية

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وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
كما أوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 62 % إثيوبيون
- 18،428 إجمالي المخالفين.
- 11،664 مخالفا لنظام الإقامة.
- 4301 مخالف لنظام أمن الحدود.
- 2463 مخالفا لنظام العمل.
- 1000 حاولوا الدخول بطرق غير شرعية.
- 36 % يمنيون.
- 2 % جنسيات أخرى
- 61 % حاولوا الخروج بطريقة غير نظامية.
- 11 متورطا في النقل والإيواء والتشغيل.
- 51،600 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.
- 45،606 رجال.
- 5994 امرأة.
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