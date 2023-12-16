تفعيل الجواز الجديد بعد تجديده الكترونيا عبر «أبشر»

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واستعرضت الجوازات، خلال مشاركتها، مراحل تطور جواز السفر السعودي منذ بداياته وصولا إلى الجواز الالكتروني، ووثائق الإقامة للمقيمين بإصداراتها التاريخية، ومراحل الأختام التي كانت تستخدم قديما في إدارات الجوازات والمنافذ الدولية، إضافة إلى تقديم خدماتها لزوّار المعرض، وتتمثل في خدمة فحص الجواز السابق وتفعيل الجواز الجديد للمواطنين بعد تجديده الكترونيا عبر منصة أبشر، وخدمة طباعة هوية مقيم للعمالة المنزلية.
يذكر، أن معرض «واحة الأمن» يحوي أجنحة وأركانا متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة، المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، خلال شعار «وطن آمن ومزدهر»، في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان.
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