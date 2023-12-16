شكرا لقرائتكم خبر إسناد مهام الإسكان والإعاشة بمكة والمدينة لشركات حجاج الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعكف المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف على تسليم مسؤولية تأمين إسكان وإعاشة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج بدءا من موسم حج العام المقبل 1446هـ.

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي ساهر مطر خلال الملتقى التثقيفي التوعوي الخاص بمساهمي وأعضاء مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والرؤساء التنفيذين لهذه الشركات تحت عنوان «مستقبل شركات مقدمي خدمة حجاج الخارج بمراحل التحول المؤسسي وربطه بالاقتصاد الوطني» وبحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن المجلس كلف أخيرا أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل دراسة عن ضوابط المنافسة بين شركات تقديم الخدمة من خلال أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق تنافسية تحقق أداء أفضل مع إعداد دليل شامل للإجراءات.

وأضاف بأن من أبرز التحولات في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن ما شاهدناه في موسم حج 1444 من فتح باب المنافسة لتقديم الخدمة.

ونوه مطر إلى أن المجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج يعد الذراع التنسيقي التنظيمي بين وزارة الحج والعمرة وشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج وفق المهام المنوطة به، ويلعب دورا بارزا في تنسيق وتنظيم الأعمال المشتركة، والتي منها ما يجري حاليا من الموائمة بين استراتيجية الحج والعمرة وأهداف وخطط شركات مقدمي حجاج الخارج.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف الى تثقيف وتوعية المساهمين و مجالس الإدارات والقيادات، مؤكدا أن المجلس سيستمر بعقد مثل هذه اللقاءات خلال الفترة القادمة تحت مسمى سلسلة « توعية وتثقيف».

أبرز أهداف اللقاء: