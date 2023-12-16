شكرا لقرائتكم خبر سكان مكة والرياض الأكثر حضورا للمواسم الترفيهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائيات الثقافة والترفيه الأسري، التي أفصحت عنها الهيئة العامة للإحصاء، أخيرا وتغطي الفترة بين منتصف 2022 حتى منتصف 2023 أن 60.6 % من السعوديين بعمر 15 سنة فأكثر لم يزوروا المواسم الترفيهية السعودية خلال الـ12 شهرا الماضية، وأظهرت البيانات أن سكان الرياض تصدروا حضور المواسم الترفيهية بنسبة 52 % تقريبا يليهم سكان مكة المكرمة بـ 39 %، ومن ثم سكان المنطقة الشرقية بنسبة 33 %.

وأشارت الإحصائيات إلى أن 20.7 % من السعوديين سافروا داخليا لحضور الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في حين أن 6.5 % فقط سافروا خارجيا لذات الهدف و73 % لم يسافروا.

وكان سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وتبوك الأكثر من حيث السفر داخليا لحضور الأنشطة الترفيهية بنسبة 21 % في حين كان سكان المنطقة الشرقية الأكثر سفرا خارجيا لذات الهدف بنسبة 8.8% من سكانها.