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سكان مكة والرياض الأكثر حضورا للمواسم الترفيهية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائيات الثقافة والترفيه الأسري، التي أفصحت عنها الهيئة العامة للإحصاء، أخيرا وتغطي الفترة بين منتصف 2022 حتى منتصف 2023 أن 60.6 % من السعوديين بعمر 15 سنة فأكثر لم يزوروا المواسم الترفيهية السعودية خلال الـ12 شهرا الماضية، وأظهرت البيانات أن سكان الرياض تصدروا حضور المواسم الترفيهية بنسبة 52 % تقريبا يليهم سكان مكة المكرمة بـ 39 %، ومن ثم سكان المنطقة الشرقية بنسبة 33 %.

وأشارت الإحصائيات إلى أن 20.7 % من السعوديين سافروا داخليا لحضور الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في حين أن 6.5 % فقط سافروا خارجيا لذات الهدف و73 % لم يسافروا.

وكان سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وتبوك الأكثر من حيث السفر داخليا لحضور الأنشطة الترفيهية بنسبة 21 % في حين كان سكان المنطقة الشرقية الأكثر سفرا خارجيا لذات الهدف بنسبة 8.8% من سكانها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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