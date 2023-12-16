سكان مكة والرياض الأكثر حضورا للمواسم الترفيهية

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وأشارت الإحصائيات إلى أن 20.7 % من السعوديين سافروا داخليا لحضور الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في حين أن 6.5 % فقط سافروا خارجيا لذات الهدف و73 % لم يسافروا.
وكان سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وتبوك الأكثر من حيث السفر داخليا لحضور الأنشطة الترفيهية بنسبة 21 % في حين كان سكان المنطقة الشرقية الأكثر سفرا خارجيا لذات الهدف بنسبة 8.8% من سكانها.
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