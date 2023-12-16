شكرا لقرائتكم خبر ثقافة الصم في ندوة «الأدب بلغة الإشارة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك ضمن مبادرة الشريك الأدبي التي أطلقتها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، وتهدف إلى رفع الثقافة من خلال اللقاءات التي ينظمها شركاء المبادرة في المناطق العامة.
وتناول اللقاء الحديث عن مستوى ثقافة الصم ومصادر العلوم لهم، وتقنيات التعليم للصم، ولمحات عن الأدب الشعري وثقافة الأدب القصصي لدى الصم.
وشهد اللقاء استهداف الشريك الأدبي لنادي الصم في الجوف، الذي يحظى بعدد كبير من المنتسبين له من الجنسين، وذويهم والمهتمين في هذا الشأن، فيما كشفت منسق مبادرة الشريك الأدبي بالجوف أصالة الغافل أن هذا اللقاء تم استهداف فئة الصم فيه؛ نظرا لمشاركتهم الفاعلة في حضور اللقاءات الماضية التي كانت تترجم بلغة الإشارة، ما دفع القائمين على المبادرة لاختيار عنوان يتناول الأدب والثقافة لدى فئة الصم.
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