بحوث بجامعة نجران تثبت فوائد قشور الحمضيات طبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثبت مشروع بحثي منشور لباحثين من جامعة نجران ممثلة في كلية الصيدلة - قسم العقاقير - فوائد قشور فاكهة الحمضيات في استخلاص بعض المركبات الفعالة ذات التأثير على المضادات الفيروسية، مثل فيروس كورونا واستعرضت الجامعة من خلال جناحها المشارك في مهرجان نجران الوطني الـ13 للحمضيات، نتاج كلية الصيدلة البحثي والعلمي عن فاكهة الجريب فروت و فوائدها الغذائية و تأثيرها على بعض الإنزيمات التي تساعد في إخراج الأدوية من الجسم مثل إنزيم cytochrome P450 (CYP 3A4))، مما يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة في بعض الحالات وطرق تجنب حدوث هذا التعارض.

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