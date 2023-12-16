الداخلية تؤهل 187 كادرا في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

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وتهدف المعسكرات التي تستمر 3 أشهر بمجموع 480 ساعة، إلى تزويد المتدربين بالمعارف التي تُسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتخريج كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وذلك في إطار ما تحظى به «سدايا» من دعم وتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير محمد بن سلمان، للوصول بالمملكة إلى الريادة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتغطي المعسكرات موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه المعسكرات في إطار اهتمام «سدايا» برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية بالمجالات التقنية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إذ أخذت على عاتقها منذ إنشائها 2019، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في بناء القدرات الوطنية من المختصين والخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني لهما.
موضوعات المعسكرات:
- استخراج البيانات وتحليلها.
- تعلّم الآلة.
- معالجة اللغات الطبيعية.
- رؤية الحاسوب.
- التحليل التنبئي.
- البيانات الضخمة.
- الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي
- التعريف بعلوم البيانات وأساسيات البرمجة
- معالجة البيانات وتحليل البيانات الاستكشافي
- تخطيط وتنفيذ مشاريع علوم البيانات.
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