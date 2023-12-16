شكرا لقرائتكم خبر الداخلية تؤهل 187 كادرا في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز عمل القطاعات الأمنية والمدنية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلقت وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، معسكرات تدريبية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لتأهيل 187 من منسوبي الوزارة بمقر أكاديمية طويق بالرياض، وذلك ضمن جهود «سدايا» في بناء قدرات القوى الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتأهيلهم.

وتهدف المعسكرات التي تستمر 3 أشهر بمجموع 480 ساعة، إلى تزويد المتدربين بالمعارف التي تُسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتخريج كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وذلك في إطار ما تحظى به «سدايا» من دعم وتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير محمد بن سلمان، للوصول بالمملكة إلى الريادة العالمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتغطي المعسكرات موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه المعسكرات في إطار اهتمام «سدايا» برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية بالمجالات التقنية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إذ أخذت على عاتقها منذ إنشائها 2019، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في بناء القدرات الوطنية من المختصين والخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني لهما.

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