أجهزة بـ140 مليونا لمدينة الملك عبدالله الطبية في البحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الخليج العربي عقدا مع شركة الفيصلية، لتوريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في الجامعة بقيمة تتجاوز 140 مليون ريال، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ورئيس الجامعة الدكتور سعد آل فهيد. ويهدف المشروع إلى توريد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى الجامعي، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وذلك للإسهام في تطوير أربعة تخصصات مهمة، تشمل الطب الباطني، وطب النساء والولادة، وطب الأطفال، إضافة لطب الجراحة.

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