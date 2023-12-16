110 موهوبين يظهرون قدراتهم الإبداعية بتخصصات علمية

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وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن هذه التخصصات التي شارك بها الطلاب والطالبات تمثلت في 21 مجالا متنوعا منها هندسة بيئية والأجهزة الذكية ومجال علم النبات وعلم المواد والطاقة وعلوم الأرض والهندسة الطبية الحيوية والطب الحيوي والعلوم الصحية أثبتت ملكاتهم الإبداعية التي طرقت أبواب العلم والتقنية ومجالاتها التخصصية والعلمية لتترجم ملكات الإبداع لديهم وتنمية حس الابتكار في المجالات التقنية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن جولة منافسات المرحلة الرابعة من الورش التدريبية المصاحبة للمعارض المركزية.
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