شكرا لقرائتكم خبر منافسات مهرجان الإبل تبهر رحالة فرنسيا وزوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - آثر سائح ورحالة فرنسي وزوجته خلال زيارتهما الأولى للمملكة في رحلة استغرقت عامين على دراجتهما الهوائية زيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة المقامة تحت شعار «عز لأهلها».

وقال السائح الفرنسي «ماكس» «لقد انطلقت بصحبة زوجتي ماري من فرنسا منذ عامين في رحلة أجوب من خلالها العالم، وكانت محطتي الـ 80 بالمملكة، حيث وجدت كرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما تمتعت بالتراث والتاريخ وهذه الحضارة العريقة، إضافة إلى التطور المبهر على مختلف الأصعدة.

وأضاف «حضرت إلى المهرجان بدعوة من قبل جمعية هدية عالم، وإنني للمرة الأولى أرى الإبل التي كنت قد سمعت عنها كثيرا وشاهدتها عبر التلفاز قبل قدومي للمملكة، لأشاهدها على أرض الواقع عبر المهرجان، كما تجولت في عدة أماكن تراثية بالرياض».

وتابع «إن ما شاهدته اليوم من منافسات وتتويج الفائزين أبهرني كثيرا، وسأعمل على القدوم إلى المهرجان كل عام؛ لمتابعة هذا الحدث الذي وثقته عبر عدسة جوالي؛ لكي يشاهده أصدقائي في فرنسا، وأوجه لهم الدعوة لحضور هذه المنافسة».

وأردف «كما إنني استمتعت بالفعاليات المقامة والمعارض والقرية التراثية التي تعبر عن حقبة زمنية عريقة وحياة الناس سابقا بهذه البقعة من الكرة الأرضية».