إقامة صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على أمير الكويت ووزراء سعوديون ينعونه

ذكرت قناة الإخبارية أنه صدر توجيه كريم بإقامة صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، في الحرمين الشريفين. وفي السياق نفسه، نعى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في بيانات وتصريحات صحفية اليوم السبت.

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