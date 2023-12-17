تراند اليوم : من ضمنها حبوب الشوفان .. سحب منتجات شركة "كويكر" الأميركية من الأسواق بعد تلوثها ببكتريا خطيرة

صحيفة الخليج 365 - وكالات : أصدرت شركة "كويكر الأمريكية"، بيانًا صحفيًا، أوضحت فيه أنه تم سحب عدد من منتجاتها في الأسواق.

وقال البيان إن المنتجات تتضمن الأطعمة التالية، حبوب الشوفان وألواح الغرانولا وسكاكر كويكر.

وأفاد أن سبب سحب هذه المنتجات هو أنها قد تكون ملوثة ببكتريا السالمونيلا، حيث أن الإصابة بهذه البكتريا في حالات نادرة قد يكون مرضًا قاتلًا.

وناشدت شركة "كويكر" المملوكة لمجموعة "بيبسيكو"، جميع العملاء الذين مازال لديهم هذه المنتجات، بسرعة التخلص منها.

وقالت "كويكر" إن المنتجات المتضررة تم بيعها في جميع الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى الأراضي الأميركية بالخارج.