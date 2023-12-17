تراند اليوم : بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح.. تعرف على نص الدستور الكويتي وقانون توارث الإمارة

صحيفة الخليج 365: أعلن مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، الشيخ مشعل الأحمد أميرا للكويت، خلفًا لأخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي وافته المنية صباح اليوم.

تعيين ولي العهد في الدستور الكويتي:

تعيين ولي العهد يأتي بقوة دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 في المادة (4) التي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق "يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين "، وفقا لديوان ولي العهد الكويتي.

ولاية العهد في قانون توارث الإمارة في الكويت:

أفاد الموقع الرسمي لولي العهد الكويتي أن "قانون توارث الإمارة الصادر في 30 يناير 1964 بنص في المادة (6) منه على أن (يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه "سمو ولي العهد"). ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلماً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين، وألا يقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

وأضاف: "تنص المادة (7) من قانون توارث الإمارة على أن ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد61 و62 و63 و64 من الدستور.. وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".