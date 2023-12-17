تراند اليوم : بسبب العلم الإسرائيلي مدرس يهدد طالبة مسلمة في أمريكا بقطع رأسها

صحيفة الخليج 365: هدد مدرس يدعى بنجامين ريس، طالبة مسلمة في إحدى المدارس الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بقطع رأسها بسبب اعتراضها على وجود العلم الإسرائيلي.

ووفقًا لموقع "العربية"، بدأت أحداث الواقعة عندما رأت الطالبة العلم الإسرائيلي في فصل المعلم، واعترضت على وجوده لأنها تراه مهينًا بسبب عمليات القتل التي تحدث في حق الفلسطينيين.

وكان رد فعل المعلم هو أنه هددها بقطع رأسها وشتمها وأكد لها أنه يهوديًا والقى عليها تهمة معاداة السامية.

وعلى الفور تم إلقاء القبض على بنجامين ريس بسبب تهديداته ضد الطالبة، بعد إفادات شهود العيان، وتم حبسه بتهمة القسوة على الأطفال في يوم 8 ديسمبر الماضي، ولكن أطلقت الشرطة سراحه بعد يومين بكفالة.