شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانهم في مكانهم".. حملة لنشر ثقافة استخدام كراسي الأطفال بالمركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم المركز الوطني لسلامة النقل حملته التوعوية الميدانية "أمانهم في مكانهم" المقامة في الفترة 14 - 16 ديسمبر بالشراكة مع أحد المراكز التجارية في العاصمة الرياض.

وتهدف الحملة إلى توعية قائدي المركبات بأهمية استخدام كراسي الأطفال داخل المركبات من خلال جناح تفاعلي لهم ولأطفالهم للتعريف بأهمية كراسي الأطفال وطريقة استخدامها برفقة دليل إرشادي لذلك.

وشهدت الحملة الميدانية توافد عدد كبير من الزوار خلال ثلاثة أيام، تعرفوا على أحجام المقاعد وأنواعها المناسبة حسب عمر الطفل، وزنه وطوله، وطريقة تثبيتها بالمركبة.

وزير النقل

يذكر أن المركز الوطني لسلامة النقل هو مركز مستقل يرأس مجلس إدارته وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ويسعى لتعزيز مستويات السلامة في جميع أنماط النقل، الجوي، البري، السككي والبحري.

كما يسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.