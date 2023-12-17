السديري يكشف أوجه التشابه بين البعوض والإناث من البشر

كشف الكاتب مشعل السديري، في مقال منشور له بصحيفة الشرق الأوسط، عن أوجه التشابه بين حشرة البعوض والإناث من البشر.

وقال السديري: “من أغرب الكائنات أنثى البعوضة، لها 100 عين في رأسها، و3 قلوب في جوفها، و6 سكاكين في خرطومها، و3 أجنحة في كل طرف من أطرافها”. وأضاف: “ومزودة بجهاز تخدير موضعي، يساعدها على غرز إبرها في جسم الإنسان دون أن يشعر، حتى تمتص دمه”.

وأشار السديري إلى أن هناك أوجه تشابه بين البعوض والإناث، حيث أن بعض الإناث من البشر لديهن نفس مواصفات أنثى البعوض، من حيث كثرة الكلام، والقدرة على الإقناع، والسعي وراء تحقيق أهدافهن. وأضاف أن بعض الرجال لديهم نفس مواصفات الثيران، حيث أنهم يتميزون بالقوة الجسدية، والعصبية، والميل إلى العنف. وختم السديري مقاله بقوله: “سبحان الله! كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذه التشابهات العجيبة بين البعوض والإناث من البشر”.