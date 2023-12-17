شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان : نعزي أنفسنا في وفاة أخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وغرد خادم الحرمين الشريفين على حسابه بموقع “إكس”:”نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلون”.

يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.