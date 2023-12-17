الأسبوع في 10 صور: دمار ودماء ودموع.. ثلاثية المعاناة الفلسطينية وسط العدوان الإسرائيلي

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ياسر نجدي
إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز
سامي أبو طبق/ رويترز
رنين صوافطة/ رويترز
محمد سالم/ رويترز
فاطمة شبير/ أسوشيتد برس
محمود حمص/ فرانس برس
كيفن وورم/ رويترز
ياسر الزيات/ فرانس برس
لوكا برونو/ أسوشيتد برس
كريستوبال سافيدرا إسكوبار/ رويترز
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