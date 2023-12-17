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ياسر نجدي أطفال فلسطينيون جرحي يجلسون على الأرض في مستشفى ناصر في أعقاب الغارات الإسرائيلية إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز فلسطيني يجلس بلا حول ولا قوة فوق أنقاض المنازل والمباني المدمرة في غزة سامي أبو طبق/ رويترز دماء على القفازات.. أحد الكوادر الطبية تغطي دماء الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل يديه رنين صوافطة/ رويترز شباب فلسطينيون ينظرون بأسى إلى الدمار الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بمنازلهم محمد سالم/ رويترز امرأة فلسطينية تحمل طفلها وآثار العدوان تظهر على منزلها في رفح فاطمة شبير/ أسوشيتد برس دمار ودخان ودموع في مشهد مأساوي متكرر في رفح بغزة محمود حمص/ فرانس برس منظر جوي للمنازل المتضررة بعد يوم من إعصار ضرب ماديسون في ولاية تينيسي الأمريكية كيفن وورم/ رويترز ناطحات السحاب تخترق الغطاء السحابي فوق الكويت ياسر الزيات/ فرانس برس أضواء عيد الميلاد تضيء جسرًا في مدينة ميلانو الإيطالية لوكا برونو/ أسوشيتد برس بركان فيلاريكا يضيء السماء ليلاً كما يُرى من بلدة بوكون في تشيلي كريستوبال سافيدرا إسكوبار/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: دمار ودماء ودموع.. ثلاثية المعاناة الفلسطينية وسط العدوان الإسرائيلي

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