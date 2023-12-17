تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري مخ وأعصاب: البرد الشديد قد يؤدي إلى حدوث جلطة.. وهذه خطورة الآيس كريم

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري المخ والأعصاب الدكتور هاني العبدلي، أن البرد الشديد يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بجلطة، مضيفا أن تأثير تناول الآيس كريم والأشياء الباردة على الجسم يختلف من شخص إلى آخر.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية:" حتى لو كان الإنسان سليم، الدراسات أثبتت أن البرد الشديد والقارس قد يكون سبب في تضييق الأوعية الدموية، وقد يودي ذلك إلى الإصابة بالجلطة"، لافتا إلى ضرورة البعد عن الأماكن الباردة".

وحول تأثير تناول الآيس كريم والأشياء الباردة على الجسم. قال:" الأمر يتوقف على طبيعة الجسم، فهناك أشخاص بمجرد تناولهم ماء فاتر قد يصابون بالإنفلونزا، والكحة، والبعض يأكل آيس كريم ويتناول مشروبات باردة ولا يشعر بشيء".