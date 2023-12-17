شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في فعالية عن التنمية لصالح اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في فعالية جانبية عالية المستوى بعنوان: "كيف يسهم العمل الخيري والإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للاجئين".

جاءت مشاركته على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.

العمل الخيري الإسلامي

وتهدف الفعالية إلى التنويه بأهمية دور وأثر العمل الخيري الإسلامي على حياة النازحين قسراً، إلى جانب تطوير الروابط بين أهداف وترتيبات "الميثاق العالمي بشأن اللاجئين".

يضاف إلى ذلك مع الأطر الأخرى القائمة في مجال العمل الخيري الإنساني، مثل أهداف التنمية المستدامة، والزكاة، والوقف، وغيرها.

توفير حلول مستدامة للاجئين والنازحين

أيضا تطوير المنصة العالمية التي أُنشئت في المنتدى العالمي الأول للاجئين عام 2019م والتي تحث المؤسسات الإسلامية بما فيها بيوت الزكاة إلى تعزيز مهمتهم الاجتماعية، من خلال توفير حلول مستدامة للاجئين والنازحين داخل المجتمعات المستضيفة.

إلى جانب تحقيق طرق التعاون بين المؤسسات الناشطة في العمل الخيري الإسلامي والمفوضية؛ لدعم اللاجئين والنازحين داخلياً.